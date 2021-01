Deuil à la Présidence de la République:Le Directeur du cabinet civil du chef de l’Etat a tiré sa révérence

Le directeur du cabinet civil du président de la République n’est plus. Pascal Affo a rendu l’âme dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 janvier 2021 à Cotonou. Des sources bien informées indiquent qu’il serait décédé dès suite d’une crise dans son sommeil. Nommé d’abord assistant du chef de l’Etat aux premières heures du Nouveau départ, il sera promu quelques mois plus tard Directeur du cabinet civil du Président de la République par décret n°2016-329 du 03 juin 2016. Diplomate de carrière, il a été enseignant dans plusieurs universités notamment à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (Enam) et à l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel (Isma) où il dispensait des cours de Géopolitique.

AT