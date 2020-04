Déviances dans les écoles:Une dizaine de personnes devant le procureur

Les personnes impliquées dans la réalisation et la diffusion des vidéos obscènes sur les réseaux sociaux ont été présentées au procureur, le lundi 06 avril 2020. Cela, pour l’aider à faire la lumière sur les actes de déviance qui défraient la chronique depuis quelques jours.

Les trois élèves qui sont au frais depuis l’éclatement de l’affaire de dépravation des mœurs qui a heurté la sensibilité des autorités et parents d’élèves, en plus de six autres élèves et de quatre membres de l’administration scolaire, ont répondu à l’appel de la justice le lundi 06 avril 2020. A l’issue de l’interrogatoire, les 3 premiers élèves épinglés sont gardés, les 6 autres et les 4 membres de l’administration scolaire sont retournés chez eux, en attendant la suite de l’enquête. Faut-il le rappeler, aussitôt après l’éclatement de l’affaire, les autorités des écoles indexées ont pris des mesures pour sanctionner les apprenants, acteurs dans ces vidéos. Les ministres en charge de l’éducation ont aussi exprimé leur désarroi par rapport à ces déviances et ont promis de lourdes sanctions aux intéressés afin de bannir de tels comportements dans l’école béninoise.

AT