Diaspora béninoise aux Etats-Unis:Deux projets lancés en faveur des Afro descendants

Le Bureau de développement Africa Alabama Gie (Budal-Gie), en collaboration avec le ministère de la Culture et celui des Affaires étrangères du Bénin, a lancé, mardi 17 décembre 2019 à Cotonou, deux projets à caractère culturel et historique. Il s’agit de « Bénin House » et de « La cité de la diaspora historique ». Les objectifs poursuivis par les initiateurs sont de renforcer les liens entre la ville de Pritchard en Alabama aux Etats-Unis et le Bénin, de mobiliser les efforts autour des compétences variées pour réconcilier le Bénin et l’Afrique avec sa diaspora historique aux fins de permettre une intégration socioculturelle, économique et touristique du continent. Selon Anick Santos, présidente de Budal-Gie, ces projets créent un pont qui permettra aux frères et sœurs béninois vivant aux États-Unis de retrouver leur identité.

Benjamin N. Douté (Stag)