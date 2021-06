Avec l’appui du ministère du Numérique et de la digitalisation et de l’Agence des services et systèmes d’information (Assi), la Direction des examens et concours du ministère des Enseignements maternels et primaires (Dec-Memp) a lancé une plateforme d’inscription aux examens et concours professionnels des enseignements maternel et primaire.

Une plateforme d’inscription a été mise en place pour participer aux sessions 2021 des examens et concours professionnels des enseignements maternel et primaire. Les examens et concours professionnels concernés sont : Certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller pédagogique (Cafcp), Certificat d’aptitude à l’inspection primaire (Caip), Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique (Ceap) et le Certificat d’aptitude pédagogique (Cap). Les communiqués sur l’ouverture des registres d’inscription aux différents examens et concours professionnels des enseignements maternel et primaire sont disponibles à l’adresse https://www.gouv.bj/actualite/1305/. La préinscription se fait en ligne sur le portail national des E-services.

Léonce Adjévi