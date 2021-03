Digitalisation de la gestion des procédures du Tribunal de commerce de Cotonou :La plateforme www.tribunalcommercecotonou.bj lancée

Le Bénin dispose désormais d’une plateforme pour la gestion des procédures du Tribunal de commerce de Cotonou. Elle a été lancée le lundi 08 mars 2021, à Cotonou, par le ministre de la Justice et de la législation, Sévérin Quenum.

Le Tribunal du commerce de Cotonou se digitalise. Il se met à la pointe de la technologie numérique. C’est à travers le lancement de la plateforme pour la gestion des procédures intitulée www.tribunalcommercecotonou.bj par le ministre de la Justice et de la législation, Sévérin Quenum. Il s’agit d’une plateforme qui permettra l’enrôlement en ligne des actes introductifs d’instance ; du paiement en ligne des frais de procédure ; de la production automatisée des rôles d’audience ; du suivi des dossiers par les justiciables par Sms et du suivi des dossiers par les justiciables sur le site web du Tribunal de commerce de Cotonou à l’adresse sus-indiquée; de la communication électronique entre les acteurs judiciaires et le Tribunal de commerce de Cotonou ; la signification électronique des jugements ; et la publication automatisée des statistiques. Selon le président du Tribunal de commerce de Cotonou, William Kojoh-Kpakpassou, la digitalisation va raccourcir les délais de traitement des dossiers au sein de sa juridiction et fera gagner du temps aux acteurs judiciaires. A sa prise de parole, le ministre de la Justice, Sévérin Quenum, est revenu de long en large sur les avantages de cette nouvelle plateforme pour la gestion des procédures du tribunal de commerce de Cotonou. A l’en croire, elle va contribuer à la modernisation et à la transparence dans le secteur judiciaire. Pour finir, il a exhorté les usagers à tenir à l’affinage de ce performant outil afin de l’implémenter ailleurs dans le secteur.

Léonce Adjévi