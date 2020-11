Diplomatie:L’Ambassadrice du Rwanda présente ses lettres de créance à Aurélien Agbénonci

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci, a reçu le lundi 23 novembre 2020, les copies figurées des lettres de créance de Aisa Kirabo Kacyira, nouvelle Ambassadrice de la République du Rwanda près le Bénin. A cette occasion, la patronne de la diplomatie rwandaise au Bénin s’est réjouie des liens de coopération entre le Bénin et le Rwanda. « Je suis heureuse de présenter la copie figurée de ma lettre de créance à laquelle son excellence le président de la République du Rwanda m’accrédite auprès de la République du Bénin. C’est l’occasion du rapprochement entre les deux pays. Les activités que je vais mener vont aider à renforcer les liens de coopération d’amitié qui existent entre le Bénin et le Rwanda. Je pense que la relation de coopération entre la République du Bénin et celle du Rwanda a de l’avenir parce que nous sommes très liées et nous coopérons dans les domaines des nouvelles technologies, de la gouvernance, de l’administration aussi et c’est une opportunité aussi pour renforcer et mettre en œuvre les décisions pour faire davantage le commerce des coopérations interafricaine. Un des symboles de cette coopération, c’est que par exemple, je n’ai pas eu besoin de visa pour venir au Bénin. Je pense que nos administrations sont en train de coopérer dans plusieurs autres domaines sous l’onction de nos deux chefs d’Etat », a-t-elle confié. Née en décembre 1964, Aisa Kirabo Kacyira est titulaire d’un Master de sciences vétérinaires en production et économie animales à l’Université James Cook au nord du Queensland en Australie. Avant sa nomination à ce poste, elle a, entre autres, été spécialiste du Programme de développement des coopérations agricoles à Care international à Kigali, ancienne députée et maire de Kigali, ancienne gouverneure de la province de l’Est du Rwanda. Aisa Kirabo Kacyira a également été secrétaire générale adjointe et directrice générale adjointe du Programme des Nations Unies pour les habitats humains à Nairobi au Kenya.

