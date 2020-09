Diplomatie:Les Béninois exemptés de visa d’entrée dans 28 pays:(Tout sur les pays et les conditions à remplir)

Le dynamisme des autorités béninoises, notamment du ministre des Affaires étrangères et de la coopération porte au jour le jour et au-delà du continent africain ses fruits. En effet, l’opportunité est désormais donnée aux Béninois de se rendre librement dans 28 pays de l’Afrique, de l’Amérique, de l’Asie et de l’Europe sans recourir à la demande d’un visa. Il suffit juste de remplir des conditions relatives au type de passeport, à la durée de séjour, réciprocité ou non en fonction du pays de destination. Ces pays sont l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Brésil, la Chine, le Congo Brazzaville, la Corée du Sud, Cuba, la France, le Gabon, Haïti, l’Indonésie, l’Iran, l’Israël, l’Italie, le Kenya, le Maroc, la Mexique, la Namibie, la Région administrative spéciale (R.a.s.) chinoise de Hong Kong, la Région administrative spéciale (R.a.s.) chinoise de Macao, la Russie, le Rwanda, la République Centrafricaine, le Singapour, la Suisse, le Tchad, la Tunisie et la Turquie. A noter que les ressortissants de ces pays peuvent également entrer et circuler librement au Bénin aux mêmes conditions indiquées plus haut.