Disponibilité du courant électrique lors de la Tabaski et le 1er août:Le ministre de l’Energie s’assure des dispositions prises

La célébration de la Tabaski et de la commémoration de l’accession du Bénin à la souveraineté internationale se fera avec la disponibilité du courant électrique. Le ministre de l’Energie en a reçu l’assurance, hier mardi 28 juillet 2020, lors de sa tournée dans les structures sous tutelle. A la Communauté électrique du Bénin par exemple, le Directeur régional Bénin a rassuré l’autorité de ce que toutes les dispositions sont prises pour assurer le transport de cet intrant majeur lors de cette période des fêtes. Selon Nathate Bamoin, les astreintes seront renforcées. De même, les équipes de Car seront doublées pour garantir la continuité du service et faire en sorte qu’en cas d’avarie, les traitements de panne soient réalisés le plus rapidement possible. « L’astreinte est doublée. En principe, ce sont seulement les jours fériés et les nuits que l’astreinte est doublée. Pour les fêtes jusqu’au 03 août, les Cars sont doublés de jour comme de nuit. Il y a une équipe d’astreinte qui est en back office qui attend. S’il y a un incident, on ne le souhaite pas, il faut qu’ils soient là pour intervenir et remettre le réseau en marche », a-t-il informé. A la Direction générale de la Sbee, le Dg Jacques Paradis et son équipe aussi ont rassuré de la distribution du courant électrique lors de cette période, comme cela a été le cas lors des fêtes de fin d’année et la Paques. Satisfait, Dona Jean-Claude Houssou a félicité les acteurs et réaffirmé la détermination du gouvernement de continuer dans sa dynamique pour que l’autonomie énergétique complète soit gagnée. « Le gouvernement ne ménage aucun effort malgré toutes les difficultés rencontrées. Mais l’objectif est clair et on va l’atteindre », a-t-il fait savoir. Cette sortie du ministre de l’Energie était aussi pour constater la mise en œuvre des dispositions prises pour contrer le Covid-19 dans les structures sous-tutelle. Outre la Ceb et la Direction générale de la Sbee, son périple l’a conduit à l’Aberme, à Controlec, la Dgre et à la direction régionale du Littoral de la Sbee. L’autorité ministérielle s’est réjouie de ce que tout est en place pour briser la chaîne de propagation dans les différents lieux visités.

Joël samson Bossou