Djougou:Un cas de Covid-19 détecté à la Pcr

L’information d’un cas de Covid-19 a été confirmée par le Directeur départemental de la santé de Donga, Dr Mahmoud Zongo. « C’est une réalité ! Nous venons d’enregistrer pour la première fois, depuis que cette crise sanitaire a commencé, un cas positif à la Pcr », a déclaré le premier responsable des structures de santé du département de la Donga. Selon le médecin, c’est l’occasion plus que jamais de renforcer la communication et la sensibilisation autour de la maladie. Car, avertit-il, le virus est présent et circule toujours, alors que les populations semblent vivre dans le déni. Selon lui, il faudrait que la population prenne conscience de ce qui se passe et respecte les gestes barrières. Pour sa part, le nouveau maire de Djougou, Malick Gomina, a instruit élus et agents de la mairie pour que la surveillance sanitaire soit renforcée, afin d’éviter que la maladie ne prenne dans le département.