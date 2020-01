Dossier dépassement de fonds de campagne  :Le procès en appel de Lionel Zinsou renvoyé sous quinzaine

L’ancien premier ministre de Yayi Boni, Lionel Zinsou, doit encore attendre. Le procès en appel de l’affaire liée au dépassement des fonds de campagne, ouvert le 7 janvier 2020 a été renvoyé sous quinzaine par la Cour d’appel de Cotonou. Pour mémoire, Lionel Zinsou a été condamné en première instance à 5 ans d’inéligibilité, 6 mois de prison avec sursis et 50 millions de FCfa d’amende. Non satisfait de la décision rendue le 2 août 2019 par le Tribunal de première instance de Cotonou, son avocat, Robert Dossou, a interjeté appel dénonçant « un procès politique ». A la demande d’un requérant, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cadhp), a le 2 décembre 2019, à travers une ordonnance, rejeté la demande de mesures provisoires visant à exiger la suspension de la condamnation du mis en cause.

Abdourhamane Touré