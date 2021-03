Dossier « Masque bleu »:Brice Sohou condamné à 24 mois avec sursis

Le procès de l’environnementaliste Brice Sohou s’est déroulé mardi 16 mars 2021, au Tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Au terme des débats au prétoire, l’intéressé a été condamné à 24 mois d’emprisonnement avec sursis et 250 000 FCfa d’amende. Il recouvre donc sa liberté.

A l’issue des débats sans grandes joutes oratoires, le plaignant, le ministère de la Santé a été sensible aux excuses présentées par le prévenu. Aussi bien lors de sa détention préventive, que devant le magistrat instructeur et à l’audience, Brice Sohou est resté constant dans sa ligne de défense. En effet, il a plaidé coupable et a invoqué à sa décharge, une erreur de jeunesse. Par ailleurs, dans un courrier adressé au gouvernement, il a fait son mea culpa et s’est engagé à ne plus récidiver. Dans sa sagesse, l’Etat béninois, représenté par le ministre de la Santé a été sensible à la repentance, maintes fois exprimée par Brice Sohou. C’est pourquoi il n’a été condamné qu’à 24 mois d’emprisonnement avec sursis. Il est reparti donc de l’audience libre de ses mouvements. L’Etat béninois ne s’est pas constitué partie civile.

L. A