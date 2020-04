D’où vient le Covid-19 ? Le laboratoire de virologie P4 de Wuhan rompt le silence

Alors que les responsables américains enquêtent sur l’origine du Covid-19, le laboratoire P4 chinois à Wuhan nie catégoriquement toute responsabilité dans la pandémie de la COVID-19.

D’où vient le Covid-19 ? Pointé du doigt aux États-Unis comme une possible source du coronavirus Covid-19 ayant provoqué une pandémie mondiale, le laboratoire P4 chinois à Wuhan a rompu le silence afin de nier catégoriquement toute responsabilité dans la propagation du coronavirus, rapportent plusieurs médias.

« C’est impossible que ce virus vienne de chez nous », a déclaré Yuan Zhiming, directeur de l’Institut de virologie de Wuhan, ville épicentre de la pandémie, dans une interview accordée à la chaîne étatique chinoise CGTN, citée par Sputniknews. «Nous savons exactement quel type de recherche sur les virus est effectué dans notre institut et comment l’institut traite les échantillons. Comme nous le disons depuis longtemps, ce virus ne pouvait en aucun cas venir de chez nous. Nous avons un système de gestion strict, il y a un règlement sur la recherche et d’autres choses du genre, donc nous en sommes absolument sûrs», a-t-il déclaré.

Les États-Unis, le pays le plus touché tant en nombre de morts (au moins 39 291 selon l’Université Johns Hopkins) que de cas (au moins 742 442), ont mis en cause de façon répétée la Chine pour avoir « dissimulé » le nombre réel de victimes comme la gravité de l’épidémie. C’est dans ce nouvel épisode de l’affrontement entre les deux pays et adversaires géopolitiques que le directeur du laboratoire pointé du doigt par des médias américains comme une possible source de la COVID-19 a fait son démenti.

Impossibilité de créer artificiellement ce virus

Le directeur du laboratoire a affirmé que l’humanité n’avait pas encore les connaissances nécessaires pour créer artificiellement un virus qui, dans ses caractéristiques, serait similaire à un nouveau type de coronavirus. «Il existe actuellement un grand nombre de publications dans des revues scientifiques sur ce sujet. Sur la base de mes connaissances en virologie, si nous parlons de la synthèse artificielle d’un tel virus, il n’y a actuellement aucune preuve indiquant que le virus ait été créé artificiellement », a expliqué Yuan Zhi-ming.

Selon lui, beaucoup de ses collègues scientifiques conviennent que si un tel virus était synthétisé en laboratoire, ses fabricants «seraient supérieurs aux gens ordinaires de par leurs connaissances». «Par conséquent, je ne pourrai jamais croire que l’humanité a déjà suffisamment de connaissances pour recréer un tel virus», a ajouté le scientifique.

Voulu et construit avec l’aide de la France, le très sensible laboratoire de virologie P4 de Wuhan a peu à peu échappé au contrôle des scientifiques français. Selon la cellule investigation de Radio France, un vaccin contre le Covid-19 y a récemment été testé.