Drame à l’Epp Gangba:Un mort et un blessé grave

L’effondrement d’un placard d’une salle de classe a fait un mort et un blessé grave hier mercredi 15 janvier 2020 à l’Epp de Gangba, Commune d’Adjohoun. Il s’agit de deux écoliers du Cours moyen première année (CM1) du groupe C de cette école primaire publique de la localité. Selon nos sources, les apprenants étaient en classe quand le placard s’est effondré sur les deux victimes. L’écolier grièvement blessé et celui qui s’est retrouvé dans un état comateux ont été conduits à l’hôpital, renseigne la même source. Une enquête sera ouverte pour identifier les causes de cet effondrement.

Benjamin N. Douté (Stag)