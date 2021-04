Drame à Togbin Daho:Le corps de deux jeunes frères rejetés sur la berge

By

La mer de la plage de Togbin Daho a rejeté dans la journée du dimanche 11 avril 2021, les corps de deux jeunes. Selon les témoignages, ils étaient au nombre de quatre, à aller s’amuser à la plage le vendredi 09 avril 2021. D’après les propos de dame Bernadette Adjovi riveraine de Togbin Daho et vendeuse de noix de coco sur la plage, c’est quand le plus âgé du groupe allait secourir l’un des petits que la mer les a emporté tous les deux. Le plus âgé avait moins de vingt ans. Les deux autres petits sont donc allés informer leurs parents de la disparition de leurs deux frères.

M. S (Stag)