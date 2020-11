E-commerce:Des responsables de 2 structures mis sous mandat de dépôt

4 personnes ont été placées sous mandat de dépôt mercredi 28 octobre 2020, par le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), Gilbert Togbonon. Il leur est reproché l’escroquerie via internet, la fraude fiscale, le transport des contrebandes sans déclaration des produits et le blanchiment de capitaux. Les personnes incarcérées se présentent aux populations comme des responsables de structures d’opportunités d’affaires, du marketing relationnel et du e-commerce. L’une des structures serait une organisation de marketing de réseau en ligne et hors ligne basée sur le principe de l’entraide.