Ecoles de formation des enfants de troupe au Bénin:Salles de classe et dortoirs bientôt réfectionnés

Les salles de classe et dortoirs du Lycée militaire de jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitingou et du Prytanée militaire de Bembèrèkè seront bientôt réfectionnés. La décision a été prise en prise hier mercredi 12 février 2020 à l’issue du conseil des ministres.

Finie la dégradation des salles de classe et des dortoirs du Lycée militaire de jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitingou et du Prytanée militaire de Bembèrèkè. Les enfants de troupe de ces deux écoles d’excellence pourront étudier dans les tout prochains mois dans de meilleurs cadres de travail. Le gouvernement du Nouveau départ a décidé de réfectionner les infrastructures vétustes de ces deux écoles. En effet la dégradation impactait négativement les conditions d’études des apprenants, d’où la nécessité pour le gouvernement qui œuvre inlassablement à l’excellence dans nos centres de formation de parer au plus pressé pour le bon moral de ces enfants de troupe. Ces travaux concernent des salles de classe au Prytanée militaire, et des installations sanitaires et électriques des dortoirs du Lycée militaire de jeunes filles. Cette démarche du gouvernement n’est nullement le premier geste pour permettre à ces établissements de garder leur réputation, car la réfection de ces bâtiments fait suite à l’amélioration de l’alimentation des pensionnaires de ces écoles, traduisant ainsi la volonté de l’exécutif d’offrir de meilleures conditions d’études et de séjour aux pensionnaires de ces établissements de référence. C’est aussi le sens de l’attachement du gouvernement à avoir des éléments de force de défense bien formés, mais surtout à donner le goût à nos enfants d’avoir un attrait pour ces centres de formation, car le capital humain est l’une des clés de voûte de la politique du Président Talon.

Léonce Adjévi