Elaboration des politiques et stratégies de développement:Le Bénin se dote d’un guide de dernière génération

La bonne planification et la gestion efficiente des ressources sont deux points qui caractérisent la gouvernance du président Patrice Talon. Dans ce cadre, Pour le Ministère du Plan et du développement a, avec l’appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud), actualisé le guide méthodologique d’élaboration des politiques et stratégies. Après les différents ateliers techniques qui ont permis de recueillir les amendements et commentaires des acteurs clés, le document a été lancé hier, lundi 12 octobre 2020 à Cotonou par le ministre d’Etat, chargé du Plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané.

Le Bénin dispose désormais d’un guide méthodologique de dernière génération pour l’élaboration des politiques et stratégies. Après les différentes étapes de conception, le document vient d’être mis à la disposition du public. Subdivisé en quatre chapitres, il intègre quatre thématiques transversales à savoir les changements climatiques, le genre, l’emploi et la transformation digitale ainsi qu’une boîte à outils contenant 12 fichiers d’orientation pour orienter la prise en compte des dimensions transversales à toutes les étapes du processus de l’élaboration d’un document de planification. L’objectif poursuivi par le Ministère du plan et du développement à travers ce projet d’actualisation, est de mettre à la disposition des acteurs en charge de la réflexion stratégique et de conception des politiques de développement aussi bien au niveau du Ministère du plan et de développement, des collectivités locales que dans les institutions, une version actualisée technologique du guide qui tient compte des orientations du Plan national de développement 2018-2025, des directives de la Lolf et des acquis transversales. A la cérémonie de lancement, le directeur général des politiques de développement, a rappelé le parcours démarré en 2019 et qui a connu son épilogue par l’édition de ce guide. « Les différents ateliers techniques qui ont précédé la cérémonie de ce jour, ont permis à la direction générale des politiques de développement de recueillir les amendements et commentaires des acteurs clés, ce qui a débouché sur la présente version que nous espérons, contribuera à l’amélioration des choix stratégiques et leur opérationnalisation », a souhaité Cyriaque Edon. Représentant résident par intérim du Programme des Nations Unies pour le développement, Bouri Jean Victor Sanhouidi a remercié le gouvernement pour avoir donné l’opportunité au Pnud d’accompagner sur le plan technique et financier, le processus de l’élaboration du présent guide. « Le présent guide se veut être un outil d’appui à la planification, à la budgétisation et au suivi et à l’évaluation axée sur les résultats des politiques publiques et sectorielles qui met à la disposition des acteurs, un guide pratique capable de les orienter dans le processus de planification, de suivi et d’évaluation pour répondre aux enjeux liés à la promotion de l’emploi, la réduction des inégalités liées au genre et aux changements climatiques dans la perspective d’une croissance durable et inclusive », a-t-il déclaré.

La nécessité pour les Ministères de disposer de ce guide

Pour le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané, qui a lancé officiellement le guide, le document mis à la disposition des acteurs de la chaîne « Planification, programmation, budgétisation, suivi-évaluation », constitue aujourd’hui, un outil important au service des personnes physiques et morales responsables de l’élaboration des politiques publiques et celles chargées des activités opérationnelles au sein des différentes structures et institutions de l’administration publique. Pour les Ministères, a-t-il insisté, « la nécessité de disposer de ce guide est renforcée par les exigences suivantes : s’inscrire dans la mise en œuvre rigoureuse du Pnd et de ses documents d’opérationnalisation ; aligner les stratégies aux directives de la Lolf et intégrer suffisamment le genre, l’emploi, le changement climatique et la transformation digitale dans les politiques et stratégies ». Pour rappel, l’appropriation de ce nouveau guide méthodologique par tous les acteurs en charge de la planification et son adoption comme la référence unique en matière d’élaboration des politiques et stratégies ont été adoptées par le Conseil des ministres, en sa séance du 12 février 2020. En termes d’innovations, ce nouveau guide complète le précédent et l’enrichit considérablement en ce sens qu’il met l’accent sur une démarche administrative inclusive et participative, et sur les grandes phases de l’élaboration des politiques et stratégies.

Serge Adanlao