Election présidentielle apaisée, inclusive et transparente:Une mission de l’Onu au Bénin (Tête-à-tête entre Agbénonci et Chambas hier)

L’Organisation des Nations Unies est préoccupée par une élection présidentielle du 11 avril apaisée au Bénin. Dans ce cadre, une mission conduite par le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et chef bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas séjourne au Bénin du 7 au 11 février 2021. Au cours du séjour, ce dernier va échanger avec les présidents d’institution, le président de la Commission électorale nationale autonome (Céna) et les leaders politiques de la mouvance et de l’opposition. Hier, lundi 8 février 2021, l’émissaire du secrétaire général des Nations Unies a été reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. « M. Chambas est à Cotonou dans le cadre d’une mission de bons offices classiques des Nations Unies en prélude à l’élection présidentielle du 11 avril 2021 », a confié une source proche du Ministère des affaires étrangères. Outre l’échéance électorale à venir, les deux personnalités ont eu de fructueux échanges sur la coopération multilatérale et les réformes courageuses entreprises par le Bénin. Au cours de l’entretien, Mohamed Chambas a reconnu la pertinence des reformes et a salué les performances du Bénin. Après le Bénin, le représentant du Secrétaire général des Nations Unies se rendra également à Niamey du 11 au 14 février. Les deux visites font partie des activités régulières que mène Unowas pour soutenir et encourager les pays de la sous-région dans leurs efforts pour organiser des élections apaisées, inclusives et transparentes.

Abdourhamane Touré