Election présidentielle du 11 avril 21:Tous aux urnes dimanche prochain ! (Toutes les dispositions sont prises pour une élection apaisée)

Les citoyens béninois en âge de voter peuvent aller accomplir leur devoir civique en toute quiétude le dimanche 11 avril prochain. Toutes les dispositions sont prises pour assurer une élection apaisée. Du côté des institutions en charge d’organiser le scrutin, tout est fin prêt pour permettre aux Béninois d’élire en toute quiétude leur président pour les cinq prochaines années.

Les Béninois résident sur le territoire national ou à l’extérieur en âge de voter sont donc appelés aux urnes pour la cinquième élection de l’ère du renouveau démocratique. Dans la paix et la sérénité, chacun devra aller accomplir son devoir citoyen. Toutes les dispositions sont prises par le pouvoir en place et la Commission électorale nationale autonome (Céna) pour le bon déroulement du scrutin. Sur le plan sanitaire, des mesures sont prises pour éviter la propagation du Covid-19. Des bavettes et gel hydroalcoolique sont prévus dans les bureaux de vote pour éviter la propagation du Coronavirus. Le respect des gestes barrières sera aussi de mise. Par rapport à la sécurité physique des électeurs, le gouvernement a pris des dispositions en vue de permettre à ceux qui veulent aller voter de le faire en route quiétude. La sécurité sera donc de mise dans les bureaux et centre de vote. Dans les zones de turbulence, l’armée a pris ses responsabilités en faisant rétablir l’ordre depuis hier jeudi 07 avril 2021. Le dispositif sécuritaire restera en place jusqu’à l’élection pour permettre à ceux qui veulent aller voter de le faire dans la sérénité.

Odi I. Aïtchédji