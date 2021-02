Election présidentielle:5,5 millions de Béninois aux urnes le 11 avril  (La liste électorale remise à la Céna)

La liste électorale a été officiellement remise mercredi 10 février 2021 à la Commission électorale nationale autonome (Céna) par le Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi). Selon les chiffres communiqués au cours de la cérémonie, 5.523.524 électeurs sont attendus aux urnes pour le compte de la Présidentielle du 11 avril prochain. « Nous avons fait le travail qu’il faut et dans la transparence totale », a déclaré à l’occasion Gilbert Bangana, président du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi). Pour ce scrutin présidentiel, 287.915 nouveaux électeurs sont inscrits sur la liste électorale en comparaison des chiffres de 2020. Et, 45.553 béninois de l’extérieur voteront dans 11 centres de vote répartis dans 7 pays. Le président de la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tiando, quant à lui, a félicité les membres du Cadre de concertation du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée pour le travail abattu. Prochaine étape, la liste sera envoyée au niveau de chaque bureau de vote pour affichage.

Wilfrid Noubadan