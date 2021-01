Le creuset ‘’Alafia pérenne’’ au sein duquel sont regroupées les Coordinations de campagne communales, d’arrondissements et de villages du Nouveau départ est convaincu d’un fort taux de participation des Béninois à la prochaine élection présidentielle et d’un KO retentissant du président Patrice Talon au soir du 11 avril 2021. Les leaders de ce regroupement politique l’ont fait savoir à l’occasion d’une conférence de presse tenue hier jeudi 21 janvier 2021, à Cotonou.

Le creuset « Alafia pérenne Ccc, Cca, Ccv » prévoit un fort taux de participation à l’élection présidentielle du dimanche 11 avril 2021 et un inévitable Ko du président Patrice Talon au premier tour. Par la voix de son porte-parole, Richard Aimé Sogbossi, le mouvement a confirmé sa totale disponibilité et sans condition au chef de l’Etat, à implémenter et à reproduire démocratiquement l’exploit de 2016. Les raisons qui les ont motivés à vouloir implémenter et à reproduire au premier tour l’exploit de 2016 dans la transparence et la paix, dans les règles démocratiques universelles sont la gouvernance qui a caractérisé le quinquennat qui s’achève. Pour ce faire, les leaders de ‘’Alafia pérenneCcc, Cca, Ccv’’ ont lancé la mobilisation générale des femmes, des jeunes et des sages de toutes les couches socioprofessionnelles, à travers les partis de la mouvance, afin d’assurer sans faille la réélection, au premier tour du chef de l’Etat aux élections présidentielles d’avril 2021, pour l’accélération et l’achèvement des actions pertinentes entreprises au profit du bien-être de la population.En effet, en cinq (05) ans de gestion par le président Patrice Talon, les performances enregistrées dans tous les secteurs de la vie socioprofessionnelle du Bénin et répandue sur l’ensemble du territoire national, qu’il s’agisse de la santé, de l’eau potable pour tous, de l’autonomie énergétique, de l’éducation et de la formation professionnelle, de la sécurité alimentaire, des personnes et des biens, de l’aménagement du cadre de vieet de la bonne gouvernance sont satisfaisantes et forcent l’admiration. C’est pourquoi Richard Aimé Sogbossi a tenu a remercié tous les acteurs de ces prouesses. Selon lui, ces grandes réalisations méritent d’être perpétuées et pérennisées. Il estime que cette marche irréversible vers le développement doit se poursuivre. « C’est le moment de clamer haut et fort notre satisfaction d’avoir été le substratum de la maison-Rupture, cette maison dont la fondation a été difficilement construite mais qui représente aujourd’hui la pierre angulaire sur laquelle le Bénin du présent et celui du futur est en train de prendre corps avec un empilement sans précédent », a déclaré le porte de ‘’Alafia pérenneCcc, Cca, Ccv’’. Il a affirmé avec véhémence que le mouvement ne s’est pas trompé en optant pour la création et l’instauration des conditions optimales capables de soutenir et de pérenniser la mise sur l’orbite de développement du Bénin.Par ailleurs, il a affirmé le soutien de ‘’Alafia pérenneCcc, Cca, Ccv’’ à la constitutionnalisation de l’exercice de reddition de comptes du chef de l’Etat et à la défense de la bonne gouvernance. Pour encourager la bonne gouvernance, le creuset exhorte les députés à instaurer le prix Talon de la bonne gouvernance.

La question du

parrainage

Au cours de sa sortiemédiatique, ‘’Alafia pérenneCcc, Cca, Ccv’’ s’est également prononcé sur la question de parrainage. Les leaders de ce mouvement ont félicité et remercié les acteurs politiques qui ont dégagé le parrainage du champ du militantisme politique et d’en faire un droit citoyen. Après avoir invité l’opposition à voir la réalité en face, ils ont rassuré l’opinion publique nationale et internationale que la démocratie béninoise est en marche et sera davantage renforcée par la bonne gouvernance mise en place par le président Talon.

Odi I. Aïtchédji