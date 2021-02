Election présidentielle:La machine de la victoire de Talon installée (Abdoulaye Bio Tchané et Olivier Boko, les métronomes)

La campagne électorale pour la Présidentielle sera lancée le 26 mars. Pour occuper convenablement le terrain et gagner l’élection au soir du 11 avril 2021, le candidat Patrice Talon a dévoilé sa coordination de campagne le mercredi 24 février 2021. Une équipe de 22 membres qui a aux manettes le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané et le fidèle compagnon du chef de l’Etat, Olivier Boko.

Longtemps attendue, l’équipe de campagne de Patrice Talon, candidat à sa propre succession à la Présidentielle du 11 avril prochain est enfin dévoilée. Mercredi 24 février 2021, la liste des 22 membres de la coordination de campagne a été rendue publique. Issues des différents partis soutenant le pouvoir en place à savoir l’Union progressiste (Up), le Bloc républicain (Br), le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin), le Parti du renouveau démocratique (Prd) et l’Union pour le développement d’un Bénin nouveau (Udbn), ces personnalités constituent la machine de la victoire du duo Talon-Talata. A la tête de cette équipe de combat qui a la responsabilité d’asseoir les stratégies de la victoire au soir du dimanche 11 avril, un tandem de confiance. Il s’agit du ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané et du proche collaborateur du président Talon, Olivier Boko. Secrétaire général national du Bloc républicain, l’ancien leader de l’Alliance pour un Bénin triomphant (Abt) a le profil et l’étoffe qu’il faut pour assurer le job. A défaut de se voir sélectionner comme vice-président du ticket présidentiel de la mouvance, Abdoulaye Bio Tchané jouera les premiers rôles dans la campagne du duo Talon-Talata. Un choix qui vise à observer pour certains analystes politiques, un équilibre politique en contentant dans la mesure du possible, les deux grandes formations politiques de la mouvance. La colistière de Patrice Talon étant issue de l’Union progressiste, il fallait consoler le Br d’une manière ou d’une autre. Raison pour laquelle, le candidat a jugé opportun de confier la coordination de campagne au Bloc républicain (Br) à travers Abdoulaye Bio Tchané qui, faut-il le préciser, est originaire de la Donga. Les autres partis politiques qui soutiennent également les actions du régime sont aussi représentés dans cette équipe de campagne avec deux membres chacun. Dans une synergie d’actions, ces derniers devront apporter leurs contributions à la réélection de Patrice Talon.

Olivier Boko, l’autre métronome

L’autre personnalité qui n’est pas proposée par les partis politiques mais plutôt par le duo candidat et qui va jouer un rôle capital dans la coordination est Olivier Boko. Très discret, il est l’homme de main de Patrice Talon depuis toujours. Sans fonction officielle depuis l’accession du chef de l’Etat au pouvoir, il va superviser les deux comités techniques que sont le comité médias et celui chargé de la logistique et du matériel. Sa partition sera déterminante dans la définition et la mise en place des stratégies pour la victoire au soir du 11 avril.

Serge Adanlao

Composition de la coordination

nationale de campagne

Bloc républicain (Br): Abdoulaye Bio Tchané (Coordonnateur de la coordination nationale de campagne), Robert Gbian, André Okounlola et Bathélémy Kassa.

Union progressiste (Up) : Pascal Koupaki, Mathurin Nago, Augustin Ahouanvoèbla et Mora Sanni.

Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn): Maître Cyrille Djikui et Déguénon Eric.

Parti du renouveau démocratique (Prd): Emmanuel Zossou et Charlemagne Honfo.

Moele Bénin: Céphise Béo Aguiar et Salaou Bilikissou (Rapporteur).

Représentants du Chef de l’Etat : Olivier Boko, Médégan Fagla Sèdami et Sofiath Arouna Schanou

Comité technique chargé des médias : Alain Orounla, Wilfried Houngbédji et Edouard Loko

Comité chargé de la logistique et du matériel : Adam Bagoudou et Orden Alladatin