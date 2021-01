Election présidentielle:Le Ben Fcbe sonne la mobilisation derrière le duo Soumanou-Hounkpè

Alassane Soumanou et Paul Hounkpè. C’est le duo de la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) à la Présidentielle du 11 avril prochain. Le choix du Bureau politique a été validé sans surprise par le Bureau exécutif national (Ben) jeudi 28 janvier 2021 au siège du parti à Cotonou. Dans la déclaration rendue publique par l’ancien député Idrissou Bako, la formation politique de l’opposition a lancé un appel à la mobilisation à tous les candidats malheureux à la candidature, à tous les élus et à tous les militants afin d’assurer l’alternance au pouvoir le 11 avril 2021 dès le premier tour. Lire la déclaration de presse du parti au terme de la rencontre.

Déclaration de presse

Chers amis journalistes

Chers militants

Nous voici au terme de la procédure qui devrait conduire à la désignation du duo de candidats de notre parti pour la présidentielle du 11 avril 2021.

C’est fait ! Notre parti, le parti du peuple sera bel et bien présent à la présidentielle et a décidé de faire porter ses couleurs par le duo suivant :

– Candidat au poste de Président : Soumanou Alassane

– Candidat au poste de Vice-président : Hounkpè Paul.

Comme vous l’aviez suivi de près ou de loin, cela n’a pas été facile d’aboutir à ce résultat car tous les candidats à la candidature étaient de bons candidats. Mais il a fallu faire un choix. Un choix basé sur des critères réalistes et sur la capacité de négociation et de rassemblement des candidats. Les querelles et divergences de point de vue observées par ci et par là loin de fragiliser notre parti l’ont plutôt renforcé.

Maintenant que le duo a été choisi par un large consensus au sein du Bureau exécutif national, c’est le lieu de lancer un appel à tous les candidats malheureux à la candidature à tous les élus et à tous nos militants où qu’ils se trouvent à taire leurs divergences et à se mobiliser comme un seul homme derrière le duo Fcbe afin d’assurer l’alternance au pouvoir le 11 avril 2021 dès le premier tour.

Le parti Fcbe va à ces élections en tant que parti d’opposition avec la conviction que c’est seulement à travers les urnes sans violence, dans la paix et la tranquillité que l’alternance se fera afin de réduire la souffrance de nos populations qui sont à la recherche d’un mieux être. C’est d’ailleurs pourquoi notre projet de société déjà disponible et qui sera bientôt rendu publique prône la construction d’un Bénin Nouveau par les béninois eux-mêmes.

Le pouvoir est divin et une élection présidentielle est différente des élections communales municipales ou législatives. C’est pourquoi le parti invite le peuple à croire à l’alternance en sortant massivement le 11 avril 2021 pour exprimer leur vote.

Ensemble Tout est Possible !

Vive le Parti Fcbe

Vive le Bénin

Fait à Cotonou, le 28 janvier 2021