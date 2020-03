Élections communales et municipales à Parakou : Charles Toko candidat à sa propre succession

Le Conseil municipal de Parakou a tenu, le lundi 2 mars 2020, sa première session ordinaire au titre de l’année 2020. Une première session qui sera probablement la dernière de la présente mandature qui tire à sa fin. A cette occasion, l’édile de Parakou a rendu hommage aux conseillers avec qui il a travaillé pour le développement de la cité des Kobourou.

Charles Toko se dit fier d’avoir travaillé avec une équipe qui a su faire passer les intérêts de la 3ème ville à statut particulier. « Je vous remercie pour toute la convivialité et surtout pour l’intérêt que nous portons tous aux projets qui ont trait au développement de la ville. Indépendamment de nos querelles, indépendamment de nos disputes, on finit toujours par s’accorder sur l’essentiel. Les débats ont été toujours en toute convivialité », a déclaré le maire de Parakou dont la prière est de retrouver les mêmes conseillers réélus à l’issue des prochaines élections municipales et communales. « …Je prie Dieu pour que nous puissions revenir tous, même si je sais que c’est impossible… Ce que nous avons fait c’est tout le monde qui l’a fait. Et chacun de nous doit le revendiquer en pleine campagne », a-t-il poursuivi. Une déclaration qui laisse entrevoir une probable candidature de Charles Toko aux prochaines élections municipales et communales.