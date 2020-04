Le bureau de coordination du mouvement « Nous Peuple » s’est réuni à Sakété le samedi 4 avril 2020. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette rencontre, dont le choix du mouvement dans le cadre des Communales et Municipales du 17 mai. A ce propos, il s’aligne, en attendant son adhésion officielle à l’Up, derrière « soutenir l’Union progressiste ». Lire le communiqué rendu public à l’issue de la rencontre.

Communique du mouvement « Nous Peuple »

Le bureau de coordination du Mouvement « Nous Peuple » s’est réuni à Sakété, dans le département du Plateau, le samedi 04 avril 2020. Cette réunion élargie aux Commissions statutaires du Mouvement, a débattu de trois points inscrits à son ordre du jour. Il s’agit de:

Le choix du Mouvement dans le cadre des élections municipales du 17 Mai 2020 ;

L’adhésion du Mouvement à l’un des partis en respect à la réforme du système partisan ;

La position du Mouvement face à la gouvernance actuelle du Bénin conduite par le Président Patrice Talon.

Après des heures de vives et enrichissantes discussions dans l’ordre, la discipline et la responsabilité, les assises de Sakété ont été sanctionnées par un communiqué dont la teneur suit.

En élisant le candidat Patrice Talon en qualité du président de la République au terme du second tour du scrutin présidentiel du 20 mars 2016, le peuple du Bénin dans sa large majorité, a exprimé un profond désir de changement et de réforme. Les plus de 65% du suffrage en faveur du « Nouveau Départ », expriment aussi l’immense attente de la population et l’espoir d’une véritable amélioration dans la gestion des affaires publiques, face à la gravité de la situation du pays avant 2016.

Quatre années après, la grande majorité des Béninois peut se targuer de dire qu’elle a vu juste en accordant massivement ses suffrages à Patrice Talon. Car aussitôt après sa prestation de serment et la formation de son gouvernement le 06 avril 2016, le président Patrice Talon s’est résolument mis au travail en réalisant un audit complet du pays afin de préparer les chantiers prioritaires du développement et leur mode de financement. Quelques mois plus tard, précisément le 16 décembre 2016, il lance le Programme d’actions du gouvernement (Pag 2016-2021). Ce programme ambitieux vise des réformes structurelles profondes et un volume d’investissements pesants de 9 039 milliards francs Cfa.

Aujourd’hui, avec au compteur quelques années de mise en œuvre, le Bénin change sous nos yeux : son économie se transforme en profondeur et résiste aux chocs extérieurs, sa protection sociale et la condition de vie de ses populations atteignent de meilleures dimensions. Son agriculture aligne des prouesses et le très fort potentiel de son tourisme se révèle jour après jour. Ses populations, même celles des contrées les plus reculées jouissent des bienfaits de l’eau potable, un droit pourtant jamais exprimé par tous depuis 1960. Son cadre de vie et ses infrastructures se rénovent. Ses services sociaux commencent à répondre aux laborieuses populations. Son système éducatif renaît. Ses forces de défense et de sécurité sont plus motivées et dégourdies que jamais. Des pans entiers de son économie se modernisent. Sa diplomatie devient plus responsable et efficiente. Son système partisan est réformé et aligné aux standards de démocraties responsables et respectées.

Les effets de cette mue, sans précédent dans l’histoire de notre pays, commencent à se faire sentir : le rayonnement du Bénin à l’international, la dynamisation de l’économie, l’accroissement du pouvoir d’achat et l’amélioration du bien-être social des populations. En plus de ces actions phares, le gouvernement du président Patrice Talon a engagé l’assainissement des finances publiques et mène une guerre farouche contre la corruption sous toutes ses formes. Aujourd’hui, comme la plupart des Béninois le confessent, nous avons un vrai capitaine aux commandes du navire Bénin.

Si le Mouvement politique « Nous Peuple » fait partie des organisations politiques avant-gardistes de la candidature et de l’élection du président Patrice Talon en 2016, notre objectif depuis le 16 décembre 2016 est de soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre de son Programme d’actions dénommé « Bénin Révélé ». Au total, 9 039 Milliards francs Cfa d’investissements; 45 projets phares complétés par 95 projets sectoriels dans 9 secteurs clés et qui visent à relancer durablement l’économie du pays : tourisme, agriculture, infrastructures, électricité, cadre de vie, eau potable, protection sociale, numérique et économie du savoir.

Le Mouvement politique « Nous Peuple » salue l’ensemble des actions du gouvernement et exprime à l’endroit du Président Patrice Talon, l’ardent désir de ses membres et sympathisants de voir le vélo des réformes continuer à être pédalé. Il reconnait que certaines des réformes font tordre le nez à la population. A cet effet, le Mouvement appelle le gouvernement à être plus à l’écoute de la population, à communiquer davantage avec elles sur les actions engagées pour son épanouissement et à faire autant que possible la pédagogie de son action.

Somme toute, le Mouvement « Nous Peuple » salue l’avènement à la tête de notre pays, d’un Chef d’ Etat ayant un projet et une vision claire et souhaite que leur déclinaison continue pour le bien de la grande majorité des Béninoises et Béninois.

En attendant son adhésion officielle à un parti politique en respect à la réforme du système partisan béninois, « Nous Peuple » choisit de soutenir la liste de l’Union progressiste dans toutes les 77 Communes.

En ce moment de grave crise sanitaire mondiale, le Mouvement « Nous Peuple » remercie le Ciel pour sa protection sur notre pays et invite chaque Béninois à observer scrupuleusement les consignes du gouvernement pour freiner la propagation et venir à bout du virus Covid-19. Le Mouvement appelle chacun et tous à la responsabilité et à la prudence.

Fait à Sakété, le 04 Avril 2020

Ghislain-Marc Arinloyé

Le Président