Elections consulaires à la Ccib :Les résultats provisoires

Les représentants des opérateurs économiques élus à l’Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin sont connus. Le comité en charge de l’organisation des élections a rendu publics les résultats provisoires du scrutin qui s’est déroulé le mercredi 18 décembre 2019. C’était hier, jeudi 19 décembre 2019. Ils sont au total 60 opérateurs économiques à être élus, soit 39 représentants à l’échelle nationale et 21 au niveau régional. Selon le point fait par le président du comité d’organisation, Timothée Yabit, sur un total de 857 électeurs inscrits, seulement 803 étaient en mesure d’exprimer leur suffrage. Sur ce dernier chiffre, seulement 722 électeurs ont pu exprimer leur droit de vote, soit un taux de participation de 89,92%. Il a également fait savoir que le processus ne souffre d’aucune irrégularité et que les potentiels contestataires ont un délai de 72 heures pour formuler des recours auprès du ministre de l’Industrie et du commerce. Il est à rappeler que les résultats sont affichés au siège de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin ainsi qu’au niveau de toutes les représentations de l’institution sur toute l’étendue du territoire national. La liste est aussi disponible sur le site internet de la Ccib, www.ccibenin.org

Léonce Adjévi