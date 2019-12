Élections consulaires à la Ccib:L’administrateur provisoire note un franc succès

Les élections consulaires à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (Ccib) se sont déroulées hier mercredi 18 décembre. Les opérateurs économiques ont accompli sans grande difficulté, leurs obligations militantes. De l’avis de l’administrateur provisoire Alain Hinkati, ces élections ont été un vrai succès au regard du taux de participation.

Un fort taux de participation enregistré dans le cadre des élections à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin. C’est ce qu’on retient de l’appréciation générale de l’administrateur provisoire à quelques heures de la fin du scrutin. « De 00 heures à 8 heures du matin , nous étions déjà à 50% du taux de participation. Autour de 18 heures nous sommes à 83% », a-t-il laissé entendre. Selon Alain Hinkati, il s’agit d’un plébiscite qui témoigne du succès de l’opération. Au nombre des facteurs qui ont milité en faveur du vote massif des opérateurs économiques figure l’informatisation du processus. « Le vote se fait par voie électronique. Cela fait que beaucoup d’opérateurs économiques ont voté même chez eux. Le système est assez flexible et l’électeur peut, d’où il se trouve, émettre son vote en toute liberté. Le processus a suscité beaucoup d’engouement et d’adhésion simplement parce que le dispositif entre dans l’ère du temps », a-t-il déclaré. Pour le compte de ces élections, on dénombre 857 électeurs, 82 candidatures pour 60 sièges à pourvoir. « Sur les 69 sièges à pourvoir au total, 60 sièges le seront parce qu’on n’a pas enregistré de candidature dans certains corps. Il y a des candidats qui n’ont pas voulu et certains n’ont pas rempli les critères requis pour être candidat. C’est ce qui explique ce gap, mais cela n’a aucune conséquence sur le processus », a-t-il laissé entendre. Pour être candidat, il faut donc être à jour de ses cotisations à la Caisse et à l’égard du fisc et disposer d’une surface financière assez convaincante. Démarrées au petit matin du mercredi à zéro heure, les élections consulaires ont pris fin ce matin à zéro heure.

Hospice Alladayè