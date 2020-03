Éléonore Yayi invite les femmes à s’engager

Les femmes du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont sorties de l’anonymat le vendredi 13 mars 2020 pour se faire entendre par leur ministre de tutelle. Cet échange entre Éléonore Yayi et les femmes de son département qui a eu lieu le vendredi 13 mars 2020 dans les locaux dudit Ministère entre dans le cadre des festivités de la Journée internationale des droits de la femme.

Les femmes du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont entamé une série d’activités en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Le vendredi 13 mars 2020, c’est avec la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique qu’elles ont échangé afin d’exprimer à l’autorité leurs conditions de travail. C’est Josué Azandégbé, président du comité d’organisation, qui a d’abord convié la gente féminine à manifester un peu plus de rigueur, de conscience professionnelle pour montrer qu’elles ont la capacité d’aller au-delà du rôle qu’elles doivent jouer au sein de la société. Tour à tour dans une ambiance de convivialité, les femmes ont exposé leurs préoccupations à la ministre Éléonore Yayi Ladékan. Prenant la parole, cette dernière a invité toutes les femmes à rechercher, poursuivre et acquérir toutes les compétences qui les rendront incontournables dans leurs milieux tant familial que professionnel. Tout en promettant d’œuvrer pour la dissipation de leurs craintes, elle a convié toutes les femmes béninoises à la recherche de l’équilibre entre la vie professionnelle et leurs foyers respectifs.

Jockvien Tchobo

