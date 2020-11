Eliminatoires Can Cameroun 2022:Le Lesotho reçoit le Bénin ce jour

Les crocodiles du Lesotho reçoivent ce jour mardi 17 novembre 2020 à Maseru, les Ecureuils du Bénin pour le compte du match retour de la double confrontation Bénin-Lesotho comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2022. Faut-il le rappeler, à Cotonou, les Ecureuils se sont disposés des crocodiles sur le score d’un but à zéro. L’unique but de la partie a été marqué par l’international béninois Jodel Dossou. Avec la performance du match aller, le Bénin est désormais à 6 points derrière le Nigeria qui totalise 7 points et devant la Sierra Leone, 2 points et enfin le Lesotho, 1point.