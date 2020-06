Emploi de la chaîne de dépenses publiques:De nouvelles compétences sélectionnées

Au terme du Conseil des ministres du mercredi 10 juin 2020, le gouvernement a décidé de l’organisation d’un test psychotechnique suivi d’entretiens individuels au titre de la campagne spéciale d’inscription au Fichier national d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Cette campagne spéciale, organisée du 4 au 25 mai 2020, a permis de présélectionner auxdits tests, 123 candidats spécialistes des marchés publics et 39 postulants au poste de directeur des systèmes d’information.

Le gouvernement béninois organise un test psychotechnique le 13 juin 2020 suivi d’entretiens individuels à partir du 15 juin 2020. L’initiative entre dans le cadre de la campagne spéciale d’inscription au fichier national d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. La phase présélective qui s’est déroulée du 4 au 25 mai 2020, a permis de retenir auxdits tests, 123 candidats spécialistes des marchés publics et 39 postulants au poste de directeur des systèmes d’Information. A ceux-ci s’ajouteront 15 directeurs de l’administration et des finances ou personnes responsables des marchés publics. La concrétisation de ce projet cher au chef de l’Etat, Patrice Talon, est la preuve de sa détermination à dépolitiser l’administration publique béninoise et assurer une meilleure gestion des ressources de l’Etat. D’ailleurs, la plupart des directeurs administratifs et financiers des Ministères nommés ces derniers temps en Conseil des ministres sont le produit de ce processus. Cette procédure est en réalité une reconnaissance objective des compétences professionnelles et aptitudes morales des lauréats. Après l’égalité des chances aux concours de recrutement qu’instaure le gouvernement Talon, l’Exécutif béninois implémente le principe de l’homme qu’il faut à la place qu’il faut avec la reconnaissance des compétences sans aucune discrimination grâce à une procédure ouverte et objective.