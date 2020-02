Employabilité des jeunes:Fred Houénou en pédagogue sur « Zone franche »

Le conseiller technique aux actions stratégiques du ministre de la Communication et de la poste, Fred Houénou, était l’invité de l’émission « Zone franche » le dimanche 16 février 2020. Au menu de cet entretien dont le thème est « La jeunesse politique », la résilience du Bénin et l’entreprenariat des jeunes ont été, entre autres, les principaux points abordés.

Le problème d’emploi des jeunes béninois ne sera résolu que lorsque le pays disposera d’une économie forte et d’une sécurité stable. Le conseiller technique aux actions stratégiques du ministre de la Communication et de la poste en est plus que convaincu. Sur l’émission « Zone franche », Fred Houénou a insisté sur la nécessité pour les gouvernants d’améliorer les conditions de création des entreprises dans les secteurs primaire et tertiaire ; lesquelles seront capables de générer des emplois à longue durée. De même, pour faire face à la question de l’emploi, Fred Houénou recommande d’agir au niveau des secteurs Eau, Energie, Education et Santé. « C’est lorsqu’on va agir sur ces secteurs que le Bénin deviendra résilient et pourra offrir des opportunités à ses enfants », a-t-il expliqué. Revenant sur les raisons qui poussent la jeunesse à s’adonner à la politique, le conseiller technique du ministre de la Communication a fait savoir que c’est lorsque les jeunes sortent des universités et ne trouvent pas d’emploi qu’ils sont obligés de se mettre au service des hommes politiques. « Ils ont toujours cru qu’exister, c’est dépendre d’un politicien. Et lorsque ce politicien chute de son piédestal, ils sont touchés et se disent que le pouvoir en place ne fait rien », a-t-il laissé entendre avant de préciser qu’aucun chef d’Etat ne peut parcourir chaque maison pour régler les problèmes.

Benjamin N. Douté (Stag)