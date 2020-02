En fin de mission à Cotonou:L’Apf fait le point de ses échanges

Une délégation de l’Assemblée parlementaire française (Apf) était depuis le dimanche 02 février 2020 à Cotonou pour s’imprégner du déroulement du processus législatif d’avril 2019. Conduite par son président, Amadou Soumahoro, elle a échangé avec les différents acteurs impliqués dans le processus. Face à la presse hier mardi 04 février 2020, elle a fait le point de sa visite. On retient que la délégation est satisfaite des échanges avec les différentes personnalités béninoises rencontrées notamment le chef de l’Etat. Lire ci-dessous le communiqué de presse rendu public à cet effet.

Communiqué final

L’Assemblée parlementaire de la francophonie a entrepris de mener auprès de sa section nationale du Bénin, une mission d’information et de contact, suite au constat né des dernières élections législatives qui se sont déroulées sans la participation de l’opposition politique et qui ont valu la mise sous alerte du Parlement béninois en juillet 2019.

Cette Mission d’information et de contact (Mic) avait pour objet, de venir à Cotonou et à Porto-Novo pour voir, entendre, écouter toutes les parties prenantes et se faire une opinion fondée sur les causes de la crise mais également sur les actions et les initiatives prises depuis lors dans le cadre du dialogue entre les acteurs politiques béninois.

Les entretiens avec toutes les parties ont été sereins, francs, conviviaux et cordiaux. Ils ont permis à la mission de rencontrer successivement:

– Les parlementaires,

– Le ministre de la Justice en charge des relations avec les institutions,

– Le président de la Cour suprême,

– L’Agence nationale de lutte contre la corruption,

– Les Ambassadeurs francophones accrédités au Bénin,

– Les Partis politiques d’opposition et de la majorité,

– Les organisations internationales (Système des Nations Unies, L’Union Européenne,…)

– La Société civile,

– Les Professionnels des médias.

Au cours de ces entretiens, les questions se sont articulées autour des cinq thématiques suivantes: le statut de la majorité et de l’opposition dans le cadre de la législation sur les partis, le statut de l’opposition parlementaire, la situation de l’Etat de droit et de la séparation des pouvoirs, l’état des lieux des droits de l’homme et des libertés publiques , la liberté d’expression et des médias.

La mission salue la grande ouverture d’esprit qui a prévalu et qui a permis d’aborder tous les points sans tabou ni faux-fuyants, en responsabilité et avec toute la rigueur qui sied en cette circonstance.

C’est le lieu de souligner la disposition de tous les acteurs à poursuivre les réformes nécessaires pour favoriser une large participation inclusive. Les élections municipales à venir seront un premier baromètre de la manifestation de cette volonté. Parmi les avancées, on peut noter la consolidation des partis politiques au niveau national et leur financement sur fonds publics.

La rencontre de la délégation avec Son Excellence Monsieur Patrice Talon, Président de la République du Bénin, a rassuré et conforté sur l’engagement de parvenir à un climat politique véritablement apaisé et à des élections transparentes, inclusives et renforçant le pluralisme.

Compte tenu des progrès réalisés qui doivent encore être confortés par les prochaines élections locales, l’Apf pourrait-être amenée à suggérer à son prochain Bureau au Maroc en juillet 2020, la levée de la mise sous alerte.

Je vous remercie.

Fait à Cotonou, le 4 Février 2020.

Le Président de l’APF