En fin de mission au Bénin:L’Ambassadrice de France fait ses adieux au président Djogbénou

En fin de mission au Bénin, l’ambassadrice de France au Bénin, Véronique Brumeaux, a été reçue en audience hier mardi 1er septembre 2020 par le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou. La rencontre a été l’occasion pour la désormais ex-patronne de la diplomatie française au Bénin de faire ses adieux au président Joseph Djogbénou.

Elle a également permis de faire avec le président de la Haute juridiction, le point du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Bénin et la France. Née le 25 avril 1955, la diplomate est titulaire d’une maîtrise ès Lettres d’enseignement (Histoire). Diplômée d’études approfondies en Géographie économique et Conseillère des affaires étrangères hors classe, elle a été désignée ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire à Cotonou au Bénin en septembre 2016. En octobre 2016, elle a présenté ses lettres de créances au président Patrice Talon.

Florine Aba-Dovi (Stag)