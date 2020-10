En raison du Covid-19:La Gaani 2020 annulée, le parcours rituel du Sinaboko autorisé

Les festivités de la Gaani à Nikki prévues pour le 31 octobre 2020 n’auront plus lieu en raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus. La décision a été prise à l’issue d’une rencontre tenue entre le gouvernement et les principaux responsables de l’organisation de la fête identitaire le jeudi 8 octobre 2020 au Ministère de la santé.

Les festivités entrant dans le cadre de la célébration de la Ganni 2020 sont interdites excepté le parcours rituel du Sinaboko. La décision a été prise à l’issue d’une rencontre entre les responsables du comité d’organisation de la fête identitaire et une délégation gouvernementale composée de ministre d’Etat Pascal Irenée Koupaki, des ministres de la Santé, Benjamin Hounkpatin, celui du Tourisme, Jean-Michel Abimbola, de l’Intérieur, Sacca Lafia, des mines Samou Seidou Adambi et du Numérique Aurélie Adam Soulé Zoumarou. En effet, au regard du contexte actuel marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19 et en raison de la grande mobilisation que suscite cet évènement, le gouvernement a convenu avec les responsables présents à la rencontre, de surseoir à la célébration de cette fête tout en maintenant ce qu’elle a de précieux qu’est, l’aspect rituel. La Cour royale déjà dans cette dynamique, a souscrit à cette formule. Au cours de son intervention, le Premier ministre à la Cour impériale de Nikki Sina Dounhouirou, a rappelé toutes les dispositions déjà en cours au niveau de la Cour royale pour réduire la fête à sa dimension rituelle. La rencontre de ce jeudi était selon ses propos, une merveilleuse occasion pour entériner cette volonté d’annuler l’organisation de cette fête. Il a pris l’engagement d’être un vecteur de sensibilisation en vue de convaincre ses pairs à comprendre le bien-fondé de cette décision. Il n’a pas manqué d’exhorter le pouvoir central à l’accompagner afin de réussir à toucher le plus grand nombre. Satisfaits de la disponibilité de la Cour royale et de l’autorité communale de Nikki, les membres du gouvernement ont réaffirmé à l’occasion, leur engagement à accompagner la dynamique déjà en cours au niveau de la Cour.

Benjamin Douté