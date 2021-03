En tournée nationale dans le Plateau:Mahougnon Kakpo explique les grandes réalisations du Pag aux acteurs de l’éducation

Le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Kakpo, a présenté les grandes réalisations du Programme d’actions du gouvernement dans le sous-secteur éducatif dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes. C’était mercredi 17 mars 2021, au Lycée technique de Pobè dans le département du Plateau.

L’évaluation des résultats des réformes entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon dans plusieurs secteurs d’activités du pays se poursuit. Mercredi 17 mars 2021, le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle (Estfp), Mahougnon Kakpo était dans le Plateau, notamment au Lycée technique de Pobè, où il a exposé aux responsables, enseignants et étudiants de ce centre de formation, les grandes réalisations du Programme d’actions du gouvernement (Pag) dans le sous-secteur éducatif des Estfp. A noter que cet exercice entrant dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes entamée le samedi 6 mars 2021, sera fait dans tous les départements du pays. Après l’étape du Plateau, l’autorité ministérielle et sa délégation seront dans les Collines et la partie septentrionale du Bénin. Selon Mahougnon Kakpo, cette tournée a été initiée dans le but d’expliquer et de montrer aux acteurs de l’école comment le gouvernement a effectivement agi sur l’éducation pour opérer le développement promis de l’économie du pays. C’est aussi une occasion pour le ministre des Estfp de revenir sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale de relance et de professionnalisation de l’Enseignement et la formation techniques et professionnels dont les résultats sont aujourd’hui en cours d’observation dans le pays.

Benjamin N. Douté