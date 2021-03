En visite au siège de l’Agence galerie nationale:Jean-Michel Abimbola met l’accent sur la mission assignée à l’Agence

Le ministre du Tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, a effectué mardi 16 mars 2021, une descente au siège de l’Agence galerie nationale. Accompagné du Directeur de cabinet, du président du Conseil le Mtca a mis l’accent sur la mission pertinente assignée à cette agence.

Créée il y a un an, l’agence est située en plein cœur de Cotonou au quartier Haie-Vive non loin de l’aéroport international Cardinal Bernadin Gantin. Elle dispose d’un siège provisoire pour accomplir sa mission, celle de mettre en place une politique réelle de soutien aux vocations et talents artistiques, une ambition chère au président Patrice Talon. C’est en prélude au démarrage effectif des activités extérieures, que le ministre du Tourisme, de la culture et des arts a effectué une descente le mardi 16 mars 2021, dans les locaux de l’agence. Au cours de cette descente, Jean-Michel Abimbola a mis l’accent sur la mission pertinente assignée à cette agence. Il a également félicité la Directrice générale de l’agence, Léa Awunou Roufaï, le Conseil artistique et tout le personnel pour s’être mis à l’œuvre aussitôt pour la matérialisation de cette idée du chef de l’État. Il a saisi l’occasion pour inviter ses compatriotes à s’intéresser aux œuvres des artistes béninois dont les talents et les œuvres méritent d’être révélés au reste du monde. Par ailleurs, il a rassuré les artistes béninois que le Bénin dispose d’un patrimoine inouï et des artistes très talentueux. Il avance que le gouvernement qui fait du tourisme le deuxième pilier de développement, est prêt à créer des conditions à l’éclosion de leur talent. Il est à rappeler que l’Agence galerie nationale est créée par décret pris en Conseil des ministres le 11 mars 2020. L’idée est d’en faire une institution stratégique de mise en œuvre de la politique de l’État dans le sous-secteur des arts plastiques afin de relever le défi majeur d’accroissement de la contribution des arts plastiques à la transformation structurelle de l’économie béninoise et au bien-être des artistes plasticiens.

