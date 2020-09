En visite de travail au Bénin : Louise Mushikiwabo reçue par le président Patrice Talon

Le président Patrice Talon a reçu en audience ce jeudi 24 septembre 2020, la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo. Les échanges entre ces deux personnalités ont tourné autour de la coopération entre le Bénin et l’Organisation. Au sortir de l’audience, la patronne de l’Oif a confié que le Bénin est un modèle au sein de l’Institution. « Je suis très heureuse de cette visite de travail au Bénin. Je suis ici pour la 1ère fois en tant que Sg de l’Oif. Le Bénin est un pays très actif dans notre organisation depuis bien longtemps. C’est un pays qui, aussi représente pour nous, de par son implication dans les différentes activités, notamment de l’Oif dans la participation sur des missions politiques, sur des formations de l’entreprenariat (…) », a-t-elle déclaré. Après ce tête-à-tête avec son hôte, Louise Mushikiwabo est attendue à une séance de travail avec des membres du gouvernement sur la mise en œuvre et l’état d’avancement des projets phares du Pag appuyés par l’Oif. Entre autres activités inscrites dans son agenda, il y a également la visite de l’Agence de développement de Sèmè City, du Campus numérique de la Francophonie, et une séance de travail avec les femmes entrepreneures de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (Ccib).