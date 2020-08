Energie et eau : « On a fait un galop depuis 1960 », dixit Samuel Babatundé de Moele-Bénin

Le Bénin, depuis 1960, a fait un bond considérable en matière d’eau et d’énergie. Samuel Babatoundé du parti Moele-Bénin l’a martelé ce dimanche 02 août 2020 sur la chaîne de télévision E-Télé. Selon l’invité de l’émission dominicale “L’Entretien”, beaucoup d’efforts ont été faits dans ces deux secteurs ces dernières années, en l’occurrence depuis 2016. Dans le secteur de l’Energie par exemple, le porte-parole du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin a souligné la réalisation de la centrale thermique de 120 mégawatts de Maria-Gléta et d’autres projets de centrales solaires qui redonnent espoir au peuple béninois. En matière d’eau, a-t-il confié, le Bénin a aujourd’hui les projets les plus importants. « A l’heure où nous parlons, le pays est couvert par près de dix projets. Quand je dis dix, ce sont des projets qui sont lourds. Dans les Collines où on n’a quasiment pas de l’eau, il y a deux barrages, l’un de deux millions de mètres cubes et l’autre de douze millions de mètres cubes qui sont en train d’être construits. A côté de cela, il y a des forages », a-t-il informé. L’invité du journaliste Latifou Boni, établissant que le pays à l’heure actuelle, dépasse 50% d’alimentation en eau, a invité à ce que le cap soit maintenu. « Si nous pouvons avoir cette performance en constance sur des dizaines d’années, le Bénin va sortir de ce que nous appelons la pauvreté », a-t-il souhaité.