Enlèvement de mineur à Houègbo (Toffo):L’enfant libéré, ses ravisseurs arrêtés

Un mineur de six ans a été repris aux mains de ses ravisseurs qui exigeaient une rançon de 6 millions de FCfa. Les faits se sont produits à Houègbo dans la Commune de Toffo. Les agents du commissariat de Houègbo ont ainsi déjoué un enlèvement. Quelques heures après l’enlèvement de Miracle, un mineur de 6 ans, ses ravisseurs ont appelé les parents pour réclamer une somme d’un million de FCfa avant sa libération. Ils ont rappelé via des numéros masqués et ont porté la rançon à 6 millions de FCfa. Se saisissant du dossier, le commissariat de Houègbo a ouvert une enquête. Les ravisseurs ont été repérés et la police a réussi ainsi à libérer le mineur. « Je suis très heureux après avoir revu mon fils. Il n’a aucun problème de santé sauf qu’ils lui ont rasé la tête », a confié Hilaire Adjakpa, père du mineur enlevé, sur Radio Sêdohoun.

