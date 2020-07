Enregistrements pour bénéficier des mesures sociales anti Covid:Vendredi 3 juillet 2020, date butoir

Le deadline fixé par le Ministère des affaires sociales et de la microfinance (Masm) pour la finalisation des dossiers devant permettre aux conducteurs de taxi bus, artisans et tenanciers de bar de bénéficier de l’aide de l’Etat dans le cadre des mesures sociales Covid-19 est le vendredi 3 juillet 2020. Ces différentes catégories de personnes s’étant enregistrées sur la plateforme de recensement des mesures sociales Covid-19, sont donc priées de se rapprocher des Centres de promotion sociale de leur localité respective, munies de toute pièce pouvant prouver leur appartenance à l’un des corps cités, d’une pièce d’identité et de leur récépissé Ravip avant ce délai. Les acteurs concernés sont les conducteurs de taxi-bus (tokpa-tokpa), autocar, taxi inter-ville, taxi/bus transfrontaliers (avec les pays voisins) et assimilés, les tenanciers et employés de bars, restaurants, maquis et discothèques, les artisans (coiffeurs, coiffeuses, esthéticiennes, professionnels d’onglerie, couturière, tailleurs et brodeurs)