Enseignement primaire:Passage systématique des écoliers du Ci, Ce1 et Cm1

Les écoliers en classe de Ci, Ce1 et Cm1 peuvent se réjouir. En effet, dans une note adressée aux directeurs départementaux des enseignements maternel et primaire le mercredi 2 septembre 2020, le ministre des Enseignements maternel et primaire recommande aux instituteurs de procéder au passage systématique de tous les apprenants assidus dans ces classes.

Les écoliers non assidus ne sont pas concernés par la note. S’agissant des écoliers du Cp et du Ce2, Salimane Karimou a recommandé aux instituteurs d’activer le critère relatif à la maîtrise minimale dans deux évaluations sommatives sur trois pour déterminer ceux susceptibles de passer en classe supérieure. Cette décision a été prise conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 novembre 2016 portant institution, organisation et déroulement des évaluations dans les classes des écoles primaires publiques et privées. Les directeurs départementaux des enseignements maternel et primaire (Ddemp), les chefs de région pédagogique (Cpr), les conseillers pédagogiques (Cp) de zone et les directrices/directeurs d’écoles doivent veiller au respect rigoureux de la note.

Bour-Han Amoussa (Stag)