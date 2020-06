Enseignement secondaire:Le programme classes culturelles acté

Le manque d’originalité de la création artistique ne facilite pas l’exportation de l’art et de la culture du pays. Pour corriger ce dysfonctionnement, le gouvernement a institué par décret n°2018-375 du 22 août 2018, les classes culturelles. Cela, en vue d’une réelle politique de soutien aux vocations et talents tel que souhaité par le Programme d’actions du gouvernement. Pour la mise en œuvre efficiente et efficace de ce projet, il a été initié à l’endroit des formateurs des encadreurs, un atelier de conception des programmes scolaires de formation pour le compte des classes culturelles qui a ouvert ses portes cet après-midi à Cotonou. Lancée par le ministre du Tourisme, des arts et de la culture, Jean-Michel Abimbola et son collègue des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Kakpo cette séance de partage de connaissances et d’expériences permettra d’élaborer à partir des syllabi, des programmes de formation scolaire dans les domaines du théâtre, des arts plastiques, de la musique et de la danse. Procédant au lancement de la formation, Jean-Michel Abimbola a exhorté participants à s’accorder sur la méthodologie et à dégager à partir du travail des experts, les programmes qui seront mis en œuvre dès l’année scolaire 2020-2021. La formation s’étend sur dix-huit (18) jours. Elle est organisée à l’endroit des professionnels de diverses disciplines, inspecteurs pédagogiques et représentants des centres privés de formation aux métiers d’art.