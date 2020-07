Enseignement supérieur:Les modalités de sélection et de classement des bacheliers revisitées

Les acteurs en charge de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Bénin ont échangé le jeudi 02 juillet 2020, sur l’appréciation des modalités de sélection et de classement des nouveaux bacheliers. La rencontre qui a eu pour cadre l’Institut biomédicales appliquée (Isba) de Cotonou a réuni entre autres, les recteurs des universités publics du Bénin, les Directeurs centraux et les représentants des Ministères en charge du numérique et de l’enseignement secondaire. Pour le directeur général de l’enseignement supérieur, Marc Assogba, la rencontre a pour objectif de revisiter à nouveau le dispositif des modalités de sélection et de classement des nouveaux bacheliers. En effet, l’appréciation des modalités de sélection et de classement des nouveaux bacheliers a connu de grandes mutations au fil des ans, cependant de multiples préoccupations demeurent toujours. A cet effet, une feuille de route a été élaborée en accord avec les différents acteurs et cette activité s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation des recommandations de cette feuille qui donne pour mission à la Direction générale de l’enseignement supérieur d’organiser cette séance. En procédant à l’ouverture de la rencontre, le directeur de cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Rogatien Tossou, a laissé entendre que l’appréciation des modalités de sélection et de classement des nouveaux bacheliers participe de la résolution des problèmes que pose la formation de la jeunesse béninoise au Bénin et fait partie intégrante des réformes initiées dans le sous-secteur. Pour finir, il a souhaité que les travaux puissent aboutir à des résolutions concluantes. Il convient de rappeler que plusieurs communications ont meublé cette rencontre. Il s’agit entre autres du processus de classement des nouveaux bacheliers et de la présentation du logiciel et des statistiques.