Entrée en fonction du président de la République avant la prestation de serment dans le Code électoral:Les Sages se déclarent incompétents

Les dispositions de l’article 131 de la loi du 15 novembre 2019 portant Code électoral sur l’entrée en fonction du président de la République et sa prestation de serment ne violent pas celles de l’article 53 de la nouvelle Constitution comme le pensait le journaliste Médice Agbéhounko. Son recours en inconstitutionnalité introduit à la Cour constitutionnelle a été examiné hier, jeudi 7 janvier 2021. Pour les Sages, l’institution « n’est pas compétente pour contrôler le contenu de la volonté du constituant ».

Décision Dcc 21-09 du 7 janvier 2021

La Cour constitutionnelle, saisie d’une requête en date à Cotonou du 24 août 2020 par laquelle Monsieur Médice Agbéhounko forme un recours en inconstitutionnalité de l’article 131 de la loi du 15 novembre 2019 portant Code électoral.

Vu la Constitution, la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle et le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble des pièces du dossier ;

Ouï Messieurs Joseph Djogbénou et Sylvain Messan Nouatin en leur rapport ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que le requérant expose au terme de la disposition citée: « Le président de la République élu, entre en fonction et prête serment le 4ème dimanche du mois de l’année électorale. Le vice-président élu entre en fonction au moment que le président de la République élu ; qu’il fait valoir qu’en disposant ainsi cet article 131 viole l’article 53 nouveau de la Constitution en ce qu’il fait précéder la prise de fonction du président de la République, de sa prestation de serment au lieu de l’inverse prévu par l’article 53 de la Constitution qui soutient qu’il y a inversion de l’ordre constitutionnel et donc violation de la Constitution.

Considérant qu’en réponse, le secrétaire général du gouvernement observe que par décision Dcc 19-525 du 14 novembre 2019, la loi dont l’article 131 est querellé a été déclaré conforme à la Constitution avant sa promulgation le 15 novembre 2019 ; qu’il conclut qu’il y a autorité de chose jugée en vertu de l’article 124 de la Constitution au terme duquel les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et demande de déclarer la requête irrecevable.

Vu les articles 124, 153-3, 154, 155 et 156 de la Constitution et 131 du Code électoral ;

Considérant que nul pouvoir constitué ne peut contrôler, modifier, suspendre ou supprimer un acte de volonté du pouvoir constituant, originaire ou dérivé que lorsqu’il en est spécialement habilité ; que le pouvoir constituant détenu par le peuple par voix référendaire et par l’Assemblée nationale dans le cadre des dispositions des articles 154 et 155 de la Constitution est souverain dans les conditions et sous le respect des procédures fixées par la Constitution et ne peut faire quant au contenu de cette volonté l’objet d’un contrôle de constitutionnalité a priori ou a posteriori par la Cour constitutionnelle ; Que lorsqu’elle est saisie dans le cas d’un contrôle a priori à l’initiative du président de la République conformément aux articles 117 et 121 de la Constitution et 20 de la loi organique du 4 mars 1991 sur la Cour constitutionnelle, elle ne peut que procéder d’une part, au contrôle de respect par l’Assemblée nationale de la procédure de révision fixée aux articles 154 et 155 de la Constitution et d’autre part, au contrôle de respect par la représentation nationale des dispositions énoncées à l’article 156 de la Constitution à moins qu’elle relève ou corrige des erreurs matérielles ou formelles éventuelles ;

Considérant qu’en respect, le requérant soumet au contrôle a posteriori un aspect du contenu de la volonté souverainement exprimée par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’exercice par elle, du pouvoir constituant dérivé dont l’appréciation excède les prérogatives de la constitutionnelle ;

Considérant que en ce qui concerne l’observation par l’Assemblée nationale des dispositions des articles 154, 155 et 156 de la Constitution, ainsi que la correction des erreurs matérielles ou formelles éventuelles, la Haute juridiction s’est prononcée par décision Dcc 19-504 du 6 novembre 2018 qui confère l’autorité de chose jugée à toutes demandes y relatives ;

Considérant qu’au terme de l’article 53 nouveau de la Constitution : « Avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment » dont l’article précise la formule ; qu’en disposant en son article 131 que « Le président de la République élu entre en fonction et prête serment ». La loi N° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral inverse l’ordre établi par l’article 53 de la

Constitution au sujet de la prestation de serment et l’entrée en fonction du président de la République ; que le président et le vice-président de la République acquièrent leur qualité par suite de l’élection présidentielle et la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle ; que ce n’est pas la prestation de serment prescrite par la Constitution et la loi électorale qui confèrent cette qualité ; que l’article 131 de la loi du 15 novembre 2019 portant Code électoral qui, à l’identique est la reprise de l’article 153-3 de la Constitution n’a pas supprimé cette formalité et ne remet pas en cause l’article 53 de la Constitution.

En conséquence, dit qu’elle n’est pas compétente pour contrôler le contenu de la volonté du constituant.