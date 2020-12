Entretien avec Bella Agossou :« Je suis heureuse d’annoncer que le film Adu est nominé au « Prix Forqué » »

L’actrice béninoise vivant en Espagne Bella Agossou n’oubliera pas de si tôt l’année 2020. Démarrée sur les chapeaux de roue, elle a vu s’enchaîner beaucoup d’événements heureux dont la distinction du groupe de presse « Le Matinal » et la chaîne de télévision E-Télé comme meilleure personnalité de l’année dans la catégorie socioculturelle. Pour dresser le bilan de son année 2020, elle s’est prêtée à nos questions. Lisez…

Puisque vous êtes actrice, on va faire comme au cinéma. Si votre année 2020 était le scénario d’un film, quel titre donneriez-vous à ce film ?

Bella Agossou : Deux fois tout ou…Double de tout

Quels ont été les moments forts du scénario de votre vie en 2020

L’année 2020 a été pour moi une année de révélations. Elle m’a montré de quoi j’étais vraiment capable. La naissance de mes jumeaux a été sans doute ce qui m’a le plus marquée en cette année. J’ai connu d’autres merveilleux événements. Comme la Première du film ADÚ en janvier à Madrid, au cinema Callao, qui a été un succès phénoménal. Sans oublier, bien sûr, la Première de Adú en février au Bénin, qui a été encore plus riche en émotions. Et comme une récompenser tout ce beau travail, je suis heureuse de vous annoncer que le film Adú a été récemment nominé au Prix Forqué….Comme une cerise sur le gâteau, j’ai été désignée personnalité socioculturelle de l’année par le journal « Le Matinal » (parution du 04 mars 2020, ndlr), en première page, la chaîne E-Télé et Océan Fm, aux côtés du président de la République. Ma mère en était tellement fière.

Quelles ont été les nouvelles rencontres (personnes que vous avez connues en 2020)?

Jai connu Paolo Vasile, Dg du groupe Médiaset, une des plus grandes chaînes de télévision de l’Espagne et de l’Italie. J’ai aussi fait la connaissance de Jésus Vazquez, le présentateur chouchou de Médiaset avec qui je devais faire la promotion du film Adú. Il y a aussi eu Javis, qu’on appelle dans le métier « Les directeurs du futur ». Et aussi, le beau José Coronado…

C’est à se demander si vous avez connu des moments tristes en 2020…

(Rires) Bien sûr, j’ai connu des moments tristes. Surtout les moments relatifs à la pandémie du Covid-19 où le monde était confiné et on voyait les morts à la télé.

Qu’elle est la leçon de vie que vous avez retenue de cette année 2020 ?

Cette année m’a appris que tout peut arriver. Mais alors, absolument tout !

Bella Agossou a-t-elle des projets pour 2021 ?

J’ai la sortie de deux de mes séries, une sur Netflix et une autre sur Amazon Prime. Il y a aussi les films tournés cette année malgré le Covid. Un tournage dans les îles Canaries et un projet avec le directeur de la Casa de papel…je croise les doigts.

Un message particulier ou un mot de fin ?

2020 a été une année où beaucoup de choses se sont terminées pour laisser place à une renaissance, de nouveaux rêves. 2020 m’a appris qu’avec la détermination et la résilience, tout est possible. Je n’aurais donc qu’un message à tous, ce message : N’arrêtez jamais de rêver !

Propos recueillis pour « Le Matinal » par Abdourhamane Touré