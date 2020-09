Epp Sikè 3 à Cotonou:Les écoliers du Ci, Ce1 et Cm1 passent systématiquement en classe supérieure

Les écoliers du Ci, Ce1 et Cm1 de l’Ecole primaire publique de Sikè 3 à Cotonou, passent systématiquement en classe supérieure à l’issue des évaluations de fin d’année. Cela, suite à la note circulaire du ministre des Enseignements maternel et primaire, ordonnant le passage systématique de tous les écoliers du Ci, Ce1 et Cm1 sur toute l’étendue du territoire nationale le Bénin. Le constat a été fait par une équipe de Océan Fm vendredi 11 septembre 2020. Pour Joël Abozounmè, instituteur dans ladite école, il faut normalement une moyenne de 3/5 pour faire passer un écolier en classe supérieure. Mais, compte tenu de ces nouvelles dispositions du gouvernement, tous les écoliers ayant obtenu ou non cette moyenne, sont considérés comme admis. Cependant, il ajoute que les écoliers qui ne tiendront pas une fois au Cm2, seront retournés au Cm1.

Evelyne Dossou (Stag)