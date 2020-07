« Erésultats »:Les résultats des examens bientôt sur les plateformes numériques

Les candidats aux différents examens et concours organisés au Bénin n’auront plus à se déplacer vers les centres d’examens et écoles pour consulter leurs résultats. Le gouvernement béninois vient de mettre à leur disposition une plateforme numérique pour consulter en ligne leurs résultats. Il s’agit du portail des examens nationaux et concours organisés au Bénin, “eRESULTATS”. La plateforme sera présentée en ligne le jeudi 23 juillet 2020. Elle permettra de consulter en ligne les résultats aux différents examens et concours nationaux sans se déplacer vers les centres d’examens et écoles, de transmettre les résultats directement dans la boîte mail des candidats et de télécharger gratuitement les épreuves et corrigés des examens et concours. Il est à rappeler que cette plateforme sera accessible à l’adresse https://www.eresultats.bj/.