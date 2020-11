Evasion à la prison d’Akpro-Missérété:Une vingtaine de responsables et d’agents en détention préventive

Les régisseurs des prisons civiles d’Akpro-Missérété et de Cotonou ont été placés en détention préventive depuis le mercredi 18 novembre 2020. Ils seraient impliqués dans l’affaire évasion de deux détenus à la prison civile d’Akpro-Missérété le 25 octobre 2020.

On peut entre autres, citer le régisseur de la prison civile d’Akpro-Missérété, Léandre Sèdaminou, lieutenant de Police, celui de la prison civile de Cotonou et Joël Fèliho, capitaine de Police. Par ailleurs, le lieutenant et le capitaine de Police ont été suspendus depuis le 29 octobre 2020 et mis aux arrêts de rigueur à la brigade criminelle la semaine dernière. Suite à cette évasion, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), a ouvert une enquête qui a permis d’interpeller les responsables, gardiens en chef et chefs-cellules des deux prisons. Et si les faits qui leur sont reprochés se confirmaient, ils risquent chacun une peine de prison comprise entre 6 mois et 3 ans et/ou des amendes pouvant aller de 50.000 FCfa à 1.000.000 de FCfa au terme des articles 421 et 422 du Code pénal béninois.

Benjamin N. Douté