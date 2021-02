Evénement culturel inédit de l’année 2021:Le concert grand public de FallyIpupa annulé

FallyIpupa ne pourra plus donner son concert gratuit le samedi 6 février 2021 au Palais des congrès de Cotonou. L’Agence nationale des évènements culturels, sportifs et des manifestations officielles (Anecsmo) à travers un communiqué de presse, a annulé le show très attendu des populations de Cotonou et environs. La raison est l’augmentation des cas de Covid-19 au Bénin. « Compte tenu de la recrudescence des cas de Covid-19 ces derniers jours, le concert gratuit de l’artiste FallyIpupa prévu au Palais des congrès est annulé », peut-on lire dans ledit communiqué. Cependant l’artiste congolais pourra prester devant des personnalités haut de gamme car le concert Vih prévu pour le 5 février est maintenu et reporté au samedi 6 février à 20h au Novotel. « Seul le concert Vip est maintenu et reporté au samedi 06 février 2021 à 20h au Novotel de Cotonou. Ce dernier se tiendra dans le strict respect des gestes barrières, sous le label Allsafe du groupe Accor », expose l’Agence dans son communiqué.

Serge Adanlao