Examen du permis de conduire:L’Anatt dématérialise l’épreuve du Code

C’est inédit ! Désormais, les candidats à l’examen du permis de conduire ne composeront plus sur des feuilles. A l’initiative du Directeur général par intérim de l’Anatt, Alain Hinkati, cette phase a été dématérialisée à travers la mise au point d’une application web qui permet l’organisation de façon électronique de l’épreuve du Code de l’examen du permis de conduire. Depuis le lundi 29 mars 2021, les candidats expérimentent déjà cette technologie révolutionnaire. Leur satisfaction est grande, car les avantages que cela leur procure sont énormes. En effet, la correction se fait de façon automatique, et le candidat voit sa note s’afficher sur le smartphone quelques secondes après la fin de la composition. Pour les promoteurs d’autoécoles, les formalités et tracasseries administratives sont simplifiées. Il leur est donné la possibilité de soumettre en ligne les dossiers des candidats à l’examen et de faire le paiement des frais de permis y afférents de façon électrique. Pour l’administration de l’Anatt, le nouveau dispositif optimise et modernise le processus de gestion de l’opération, puis sécurise la collecte des recettes publiques. « Le Bénin n’a pas une bonne réputation en matière d’organisation de l’examen du permis de conduire. Dès lors que j’ai constaté qu’il y avait beaucoup de failles dans le dispositif existant, j’ai différé la session de février pour pouvoir proposer des améliorations. Ce sont elles qui ont permis la mise en place de cette plateforme électronique », a justifié le Dg Alain Hinkati.

Joël Samson Bossou